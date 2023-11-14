Ніцца запроваджує тотальну заборону куріння на пляжах

На пляжах французького міста Ніцца до літа 2024 запровадять заборону куріння на всіх міських пляжах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За словами мера міста Крістіана Естрозі, недопалки є "основним джерелом забруднення", а отже становлять небезпеку для берегової лінії.

Він зазначив, що до літа 2024 року всі пляжі Ніцци стануть "вільними від тютюнового диму".

"Я ставлю подвійну мету: захистити здоров'я жителів Ніцци і захистити навколишнє середовище", – пояснив мер.

Він зазначив, що щороку на вулицях п'ятого за величиною міста Франції викидають 150 мільйонів недопалків.

Ніцца, яка у 2025 році прийматиме саміт ООН щодо проблем океанів, хоче позбутися недопалків і курців на своїй набережній, щоб показати приклад.

Естрозі також оголосив про намір обмежити використання пластику до цієї дати.

Також у Франції планують заборонити одноразові електронні сигарети.

А прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у середу ініціював ухвалення жорсткого законодавства для боротьби з курінням, яке зрештою має заборонити продаж сигарет усім, хто народився 1 січня 2009 року або пізніше.