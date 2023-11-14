У селі в Італії свято: вперше за 30 років народилась дитина

У високогірному селі Тіццола, що в регіоні Емілья-Романья на півночі Італії, з населенням менш як 30 людей уперше за 30 років народилась дитина.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила газета Il Resto del Carlino.

Хлопчик народився у сім’ї Симони Альбертіні й Томаса Річельді, які переїхали до Тіццоли, рідного села сім’ї Симони, сім років тому. Жінка працює в конфедерації ремісників, а чоловік – муляром.

Пологи приймали в місті Реджо-Емілія – адміністративному центрі провінції, до якої входить село. Хлопчика сім’я вирішила назвати Аксель на честь лідера гурту Guns N` Roses.

Фото: Il Resto del Carlino

Симона розповіла журналістам, що в селі є лікар і аптека, тому не бачить проблем у вихованні дитини у високогірному селі.

Після народження Акселя чисельність населення Тіццоли сягнула 26 жителів. Більшість із них – люди похилого віку.

Зазначимо, що в Італії в останні роки набуває поширення тенденція переїзду сімейних пар із міст до віддалених сіл, оскільки там скорочується населення й можна дешево придбати житло.

Як повідомлялось, Італія надала громадянство невиліковно хворій 8-місячній британській дівчинці після того, як суд у Британії підтримав рішення про відмову від лікування, яке підтримувало її життя.