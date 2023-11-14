В селе в Италии праздник: впервые за 30 лет родился ребенок

В высокогорном селе Тиццола, что в регионе Эмилия-Романья на севере Италии, с населением менее 30 человек впервые за 30 лет родился ребенок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила газета Il Resto del Carlino.

Мальчик родился в семье Симоны Альбертини и Томаса Ричельди, которые переехали в Тиццолу, родную деревню семьи Симоны, семь лет назад. Женщина работает в конфедерации ремесленников, а муж – каменщиком.

Роды принимали в городе Реджо-Эмилия – административном центре провинции, в которую входит деревня. Мальчика семья решила назвать Аксель в честь лидера группы Guns N` Roses.

ФОТО: IL RESTO DEL CARLINO

Симона рассказала журналистам, что в деревне есть врач и аптека, поэтому не видит проблем в воспитании ребенка в высокогорной деревне.

После рождения Акселя численность населения Тиццолы достигла 26 жителей. Большинство из них – люди пожилого возраста.

Отметим, что в Италии в последние годы получает распространение тенденция переезда семейных пар из городов в отдаленные села, поскольку там сокращается население и можно дешево приобрести жилье.

Как сообщалось, Италия предоставила гражданство неизлечимо больной 8-месячной британской девочке после того, как суд в Британии поддержал решение об отказе от лечения, которое поддерживало ее жизнь.