Італія дала громадянство британській дівчинці, щоб її не відключили від апарату життєзабезпечення

Італія надала громадянство невиліковно хворій 8-місячній британській дівчинці після того, як суд у Британії підтримав рішення про відмову від лікування, яке підтримувало її життя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Сім'я дитини сподівається, що рішення італійського уряду сприятиме їхній боротьбі за те, щоб дівчинку перевезли до Італії. Минулого тижня суддя постановив, що дитина не може бути перевезена.

На вівторок заплановане закрите онлайн-слухання, на якому британський суддя має розглянути питання, пов'язані з доглядом за дитиною.

Ватиканська дитяча лікарня "Bambino Gesu" в Римі запропонувала піклуватися про дитину, а італійський уряд заявив, що оплатить будь-яке лікування, "яке буде визнано необхідним".

Кабінет міністрів Італії, посилаючись на "найвищі гуманітарні цінності", провів у понеділок коротке засідання з єдиною метою – надати дитині громадянство.

"Кажуть, що для маленької Інді немає великої надії, але до самого кінця я робитиму все можливе, щоб захистити її життя", – заявила прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні.

Згідно з британським законодавством, основним питанням у таких випадках є те, чи відповідає запропоноване лікування інтересам дитини. Судді неодноразово підтримували рішення лікарів про припинення життєзабезпечення, навіть якщо це суперечило бажанню батьків.

Інді Грегорі має рідкісне порушення обміну речовин, а її клітини не здатні виробляти достатньо енергії для нормального функціонування. Смертельна хвороба спричинила прогресуюче пошкодження мозку, що робить її повністю залежною від життєзабезпечення.

У четвер суддя відхилив апеляцію батька Інді, який просив дозволу на її переведення в дитячу лікарню Ватикану для подальшого лікування.

Суддя постановив, що нічого не змінилося з часу попереднього рішення, яке дозволило припинити інвазивне лікування, що підтримує життя. Суддя сказав, що його рішення ґрунтується на висновках про те, що Інді мало усвідомлює, що відбувається навколо неї, і має "вкрай обмежену якість життя", а також на свідченнях про те, що вона відчуває частий біль внаслідок лікування.

Хоча в листі з лікарні Ватикану не було надано детальної інформації про запропоноване лікування Інді, суддя зазначив, що вона, ймовірно, потребуватиме подальшого функціонування на апараті життєзабезпечення, і немає жодних доказів того, що експериментальні методи покращать якість її життя.

Нагадаємо, у серпні лідер ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у Тюрингії Бйорн Хьоке потрапив у скандал після того, як сказав, що систему освіти потрібно "звільнити від ідеологічних проєктів", таких як "інклюзія".