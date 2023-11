Посли G7 привітали запуск реформи Конституційного суду

Посли Групи семи після першої зустрічі Дорадчої групи експертів привітали запуск реформи Конституційного суду України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посли заявили, що вітають успішний запуск реформи КСУ завдяки першій зустрічі Дорадчої групи експертів.

"Дорадча група експертів сприяє тому, щоб кваліфікація суддів КСУ відповідала їх ролям. Ми підтримуємо зусилля України щодо реформування судової системи відповідно до її європейського шляху", – зазначили посли.

G7 ambassadors welcome the successful launch of 🇺🇦’s Constitutional Court reform with the first meeting of the Advisory Group of Experts. The Group helps ensure CCU judges are qualified for their roles. We support 🇺🇦’s reform efforts in judicial sector in line with its 🇪🇺 path.