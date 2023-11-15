Послы G7 приветствовали запуск реформы Конституционного суда

Послы Группы семи после первой встречи Консультативной группы экспертов приветствовали запуск реформы Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Послы заявили, что приветствуют успешный запуск реформы КСУ благодаря первой встрече Консультативной группы экспертов.

G7 ambassadors welcome the successful launch of 🇺🇦’s Constitutional Court reform with the first meeting of the Advisory Group of Experts. The Group helps ensure CCU judges are qualified for their roles. We support 🇺🇦’s reform efforts in judicial sector in line with its 🇪🇺 path. November 14, 2023

"Консультативная группа экспертов способствует тому, чтобы квалификация судей КСУ соответствовала их ролям. Мы поддерживаем усилия Украины по реформированию судебной системы в соответствии с ее европейским путем", – отметили послы.

Первое заседание Консультативной группы экспертов, которая должна участвовать в оценке моральных качеств и компетентности кандидатов на должность судей КС, состоялось в воскресенье 12 ноября 2023 года.

На нем Совещательная группа экспертов приняла два ключевых решения, необходимые для начала ее работы – избрала председателя и секретаря, а также утвердила Положение о Совещательной группе экспертов.

Консультативная группа экспертов состоит из шести членов и шести заместителей.