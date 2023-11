Послы G7 приветствовали запуск реформы Конституционного суда

Послы Группы семи после первой встречи Консультативной группы экспертов приветствовали запуск реформы Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Послы заявили, что приветствуют успешный запуск реформы КСУ благодаря первой встрече Консультативной группы экспертов.

G7 ambassadors welcome the successful launch of 🇺🇦’s Constitutional Court reform with the first meeting of the Advisory Group of Experts. The Group helps ensure CCU judges are qualified for their roles. We support 🇺🇦’s reform efforts in judicial sector in line with its 🇪🇺 path.