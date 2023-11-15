Британська розвідка розповіла про кроки Путіна, що вказують на підготовку до переобрання

Анонс підсумкової річної пресконференції Путіна та його показові зустрічі з військовим командуванням, ймовірно, вже є елементом передвиборчої кампанії очільника Кремля.

Як пише "Європейська правда", про це розповідає Міністерство оборони Британії у розвідувальному огляді за 15 листопада.

9 листопада Кремль оголосив, що Владімір Путін наприкінці 2023 року проведе традиційну підсумкову пресконференцію з дзвінками "від народу". У 2022 році подію не проводили – вочевидь, через невдачі Кремля в Україні.

"Планувальники у Кремлі майже точно розглядають подію як важливий етап в очікуваній кампанії Путіна за п’ятий термін на посаді перед президентськими виборами, що пройдуть у березні 2024 року. Він, скоріш за все, висуне свою кандидатуру до кінця 2023 року", – зазначають в огляді.

Згадують і поїздку Путіна до штаб-квартири Південного військового округу у Ростові-на-Дону, де він зустрічався з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергєєм Шойгу – вже другу за останні чотири тижні.

На думку аналітиків, так Путін продовжує створювати собі імідж "патріота", готуючись до виборів.

В одному з останніх оглядів британська розвідка розповідала також, як Росія посилює контроль над ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, у жовтні Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала держави-члени Ради визнати Владіміра Путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього президентського терміну та оголосила Росію диктатурою.