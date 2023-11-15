Британская разведка рассказала о шагах Путина, указывающих на подготовку к переизбранию

Анонс итоговой годовой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и его показательные встречи с военным командованием, вероятно, уже являются элементом предвыборной кампании главы Кремля.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказывает Министерство обороны Великобритании в разведывательном обзоре за 15 ноября.

9 ноября Кремль объявил, что Владимир Путин в конце 2023 года проведет традиционную итоговую пресс-конференцию со звонками "от народа". В 2022 году событие не проводили – очевидно, из-за неудач Кремля в Украине.

"Планировщики в Кремле почти точно рассматривают событие как важный этап в ожидаемой кампании Путина за пятый срок на посту перед президентскими выборами, которые пройдут в марте 2024 года. Он, скорее всего, выдвинет свою кандидатуру до конца 2023 года", – отмечают в обзоре.

Вспоминают и уже вторую за последние четыре недели поездку Путина в штаб-квартиру Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где он встречался с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

По мнению аналитиков, так Путин продолжает создавать себе имидж "патриота", готовясь к выборам.

В одном из последних обзоров британская разведка рассказывала также, как Россия усиливает контроль над ЧВК "Вагнер".

Напомним, в октябре Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала государства-члены Совета признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и объявила Россию диктатурой.