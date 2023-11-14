У Сербії кажуть, що євроінтеграція втрачає популярність на Західних Балканах

Сербська міністерка європейської інтеграції Таня Мішчевич заявила, що "відсутність імпульсу" ЄС на Західних Балканах нашкодила репутації блоку в регіоні.

Про це вона сказала в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

"ЄС не відреагував так швидко, як він відреагував на ситуацію з Україною, Молдовою та Грузією два роки тому або зараз. Вони пропустили таку ж реакцію на початку цього століття, коли мова йшла про Західні Балкани", – зазначила Мішчевич.

За її словами, після закінчення югославських воєн ЄС був не надто прихильний до розширення: "Не було такого імпульсу ... як зараз, створеного, в першу чергу, через Україну".

Так звана "втома від розширення" спричинила падіння проєвропейських настроїв на Західних Балканах, додала міністерка.

Згідно з опитуванням Demostat, підтримка серед населення вступу Сербії до ЄС зараз становить 33%, що набагато нижче, ніж у більшості інших країн регіону.

Говорячи про відмову Сербії запровадити санкції проти РФ, міністерка вказала, що її країна може багато втратити від них, зокрема, через залежність від російського газу.

Вона стверджує, що позиція Сербії щодо Росії "не є ідеологічною, вона випливає виключно з наших економічних інтересів", хоча і визнала, що західні санкції проти Белграда під час югославських воєн у 1990-х роках "також визначили настрої" в країні.

Щодо іншого проблемного питання, яке стосується визнання Косова, Мішчевич сказала, що такі вимоги Брюсселя перебільшені, враховуючи, що п'ять країн ЄС – Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія – самі не визнають Косово.

Раніше прем'єр-міністерка Сербії Ана Брнабич заявила, що найважливішим аспектом доповіді Європейської комісії щодо розширення є відсутність констатації регресу в Сербії.

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