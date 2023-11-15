У Латвії прогнозують, що тиск з боку РФ за допомогою нелегальної міграції може посилитись

У Латвії прогнозують можливе зростання кількості нелегальних мігрантів із Росії, враховуючи поточну ситуацію у Фінляндії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав глава МВС Латвії Ріхардс Козловскіс, якого цитує Delfi.

За словами міністра, його відомство в курсі справи і стежить за тим, що відбувається на кордоні з Росією в інших країнах Балтії та Фінляндії.

На кордоні Латвії з Росією тиск нелегальної міграції поки що не посилюється, але можливість того, що це може статися, не виключена, додав він.

"Це такий новий спосіб, за допомогою якого знову можна чинити тиск, а саме через прикордонні пункти пропуску... Ми не можемо цього виключати, ми перебуваємо в одному човні з усіма нашими колегами", – сказав Козловскіс.

Як відомо, на пункти перетину кордону між Росією та Фінляндією дедалі частіше приходять шукачі притулку, яких РФ мала б не випускати без документів. На вихідних заявки на притулок на кордоні подали 34 людини, протягом цього тижня прибуло вже понад 60 осіб без необхідних для в’їзду документів.

За оцінками фінських прикордонників, це виглядає як організоване прибуття на кордон Фінляндії.

Раніше фінська міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що уряд готує відповідь на зростаючий потік шукачів притулку через кордон РФ, а прем'єр-міністр Петтері Орпо допустив можливість повного закриття кордону з Росією.