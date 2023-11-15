В Латвии прогнозируют, что давление со стороны РФ через нелегальную миграцию может усилиться

В Латвии прогнозируют возможный рост количества нелегальных мигрантов из России, учитывая текущую ситуацию в Финляндии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал глава МВД Латвии Рихардс Козловскис, которого цитирует Delfi.

По словам министра, его ведомство в курсе дела и следит за тем, что происходит на границе с Россией в других странах Балтии и Финляндии.

На границе Латвии с Россией давление нелегальной миграции пока не усиливается, но возможность того, что это может произойти, не исключена, добавил он.

"Это такой новый способ, с помощью которого снова можно оказывать давление, а именно через пограничные пункты пропуска... Мы не можем этого исключать, мы находимся в одной лодке со всеми нашими коллегами", – сказал Козловскис.

Как известно, на пункты пересечения границы между Россией и Финляндией все чаще приходят искатели убежища, которых РФ должна была бы не выпускать без документов. На выходных заявки на убежище на границе подали 34 человека, в течение этой недели прибыло уже более 60 человек без необходимых для въезда документов.

По оценкам финских пограничников, это выглядит как организованное прибытие на границу Финляндии.

Ранее финский министр внутренних дел Мари Рантанен заявила, что правительство готовит ответ на растущий поток искателей убежища через границу РФ, а премьер-министр Петтери Орпо допустил возможность полного закрытия границы с Россией.