Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила, що помилування засудженого у справі про вбивство російської журналістки Анни Політковської є "наругою над правосуддям".

Про це йдеться в опублікованій у середу заяві Міятович, пише "Європейська правда".

"Помилування російською владою одного з чоловіків, засуджених за вбивство Анни Політковської, є наругою над правосуддям, яка посилюється тим, що замовники цього жахливого злочину так і не були розкриті та засуджені", – заявила Міятович.

За її словами, видатна робота Анни Політковської, яка висвітлювала порушення прав людини та відстоювала свободу слова, є "прикладом життєво важливої ролі журналістів у демократичному суспільстві та свідченням її мужності говорити правду владі".

"Боротьба за справедливість має тривати. Пам'ять про її життя і роботу, присвячену журналістиці, повинна продовжувати надихати майбутні покоління. Я висловлюю свою глибоку солідарність з її родиною та колегами-журналістами в Росії та за кордоном", – заявила Міятович.

Нагадаємо, засудженого у справі про вбивство журналістки Анни Політковської – Сергєя Хаджикурбанова – помилували, оскільки він воював проти України.

РосЗМІ повідомляли, що оперуповноважений УБОЗ Хаджикурбанов, засуджений на 20 років колонії за організацію вбивства журналістки "Нової газети" Політковської, поїхав на війну проти України як ув'язнений, після чого отримав помилування.