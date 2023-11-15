В Совете Европы назвали надругательством помилование в РФ организатора убийства Политковской

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что помилование осужденного по делу об убийстве российской журналистки Анны Политковской – это "надругательство над правосудием".

Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Миятович, пишет "Европейская правда".

"Помилование российскими властями одного из осужденных за убийство Анны Политковской, является надругательством над правосудием, которое усугубляется тем, что заказчики этого ужасного преступления так и не были раскрыты и осуждены", – заявила Миятович.

По ее словам, выдающаяся работа Анны Политковской, которая освещала нарушения прав человека и отстаивала свободу слова, является "примером жизненно важной роли журналистов в демократическом обществе и свидетельством ее мужества говорить правду власти".

"Борьба за справедливость должна продолжаться. Память о ее жизни и работе, посвященной журналистике, должна продолжать вдохновлять будущие поколения. Я выражаю свою глубокую солидарность с ее семьей и коллегами-журналистами в России и за рубежом", – заявила Миятович.

Напомним, осужденного по делу об убийстве журналистки Анны Политковской – Сергея Хаджикурбанова – помиловали, поскольку он воевал против Украины.

РосСМИ сообщали, что оперуполномоченный УБОП Хаджикурбанов, осужденный на 20 лет колонии за организацию убийства журналистки "Новой газеты" Политковской, поехал на войну против Украины как заключенный, после чего получил помилование.