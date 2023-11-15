Делегація ЄС обговорила з Міноборони облік військової допомоги держав-членів

Представники Міністерства оборони провели зустріч із делегацією моніторингової місії Європейського фонду миру – механізму ЄС, кошти з якого використовуються для компенсації військової допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Міноборони.

Під час зустрічі представники українського відомства розповіли про порядок обліку отриманого від країн ЄС майна та висловили готовність "надати всебічну підтримку в організації його перевірки".

"Представники ЄС висловили задоволення відкритістю української сторони, готовністю до співпраці, а також зазначили, що така прозорість позитивно впливає на рішення країн ЄС продовжувати надавати військову допомогу Україні", – пише Міноборони.

Як вказує відомство, загальний обсяг військової допомоги Україні від країн ЄС від початку повномасштабної російської агресії оцінюється орієнтовно у 27 мільярдів євро, з них з Європейського фонду миру було виділено 5,6 мільярда євро.

Як відомо, російська пропаганда з минулого року поширює повідомлення про нібито продаж Україною західної зброї. Нині ці твердження поширюються знову у зв'язку із загостренням на Близькому Сході.

На початку місяця посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що представники посольства, які стежать за використанням військової, гуманітарної та іншої допомоги Києву, не зафіксували випадків, коли вона спрямовувалась не за призначенням.