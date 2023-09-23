У США призначили очільника групи з нагляду за допомогою Україні

Офіс генерального інспектора Міністерства оборони США оголосив про призначення провідного контролера американської допомоги, яка надходить в Україну – ним став генеральний інспектор відомства Роберт Сторч.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального інспектора Пентагону, який цитує "Європейська правда".

Із 18 жовтня Сторч обійматиме посаду провідного генерального інспектора операції "Атлантична рішучість", оголошеної США у 2014 році для зміцнення альянсу НАТО у зв'язку з військовими діями Росії в Україні.

Роберт Сторч Фото: Reuters

У межах "Атлантичної рішучості" Конгрес США тільки з лютого 2022 року виділив 113 мільярдів доларів на безпекову, економічну й гуманітарну допомогу Україні та іншим країнам, що постраждали від війни; операції Європейського командування Збройних сил США і пов'язану з ними підтримку американських військових; а також операції інших урядових установ США, залучених до реагування на ситуацію в Україні.

На цій посаді призначений інспектор співпрацюватиме з Державним департаментом і Агентством США з міжнародного розвитку "з метою забезпечення всебічного та ефективного нагляду" за допомогою США у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Роберт Сторч буде перебувати безпосередньо в Україні – що станеться вперше з лютого 2022 року – й керуватиме на місці групою з моніторингу американської допомоги Києву у сфері безпеки, про створення якої Пентагон оголосив минулого тижня.

Створення нової команди відбувається у критичний час для допомоги Україні, коли дедалі більше республіканців почали ставити під сумнів необхідність витрачання мільярдів доларів в Україні і закликають до посилення нагляду за тим, куди іде допомога.

Як відомо, США створили інститут моніторингу та розслідування незаконних дій шахраїв і корупціонерів, які використовують допомогу американського народу Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Попри зростання кількості повідомлень про можливе нецільове використання допомоги, наданої Сполученими Штатами, її інспектори не виявили ознак серйозних порушень у зв’язку з цим, повідомляли цієї весни