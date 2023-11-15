Делегация ЕС обсудила с Минобороны учет военной помощи государств-членов
Представители Министерства обороны провели встречу с делегацией мониторинговой миссии Европейского фонда мира – механизма ЕС, средства из которого используются для компенсации военной помощи Украине.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Минобороны.
Во время встречи представители украинского ведомства рассказали о порядке учета полученного от стран ЕС имущества и выразили готовность "оказать всестороннюю поддержку в организации его проверки".
"Представители ЕС выразили удовлетворение открытостью украинской стороны, готовностью к сотрудничеству, а также отметили, что такая прозрачность положительно влияет на решение стран ЕС продолжать оказывать военную помощь Украине", – пишет Минобороны.
Как указывает ведомство, общий объем военной помощи Украине от стран ЕС с начала полномасштабной российской агрессии оценивается ориентировочно в 27 миллиардов евро, из них из Европейского фонда мира было выделено 5,6 миллиарда евро.
Как известно, российская пропаганда с прошлого года распространяет сообщения о якобы продаже Украиной западного оружия. Сейчас эти утверждения распространяются снова в связи с обострением на Ближнем Востоке.
В начале месяца посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что представители посольства, которые следят за использованием военной, гуманитарной и другой помощи Киеву, не зафиксировали случаев, когда она направлялась не по назначению.