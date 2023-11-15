Делегация ЕС обсудила с Минобороны учет военной помощи государств-членов

Представители Министерства обороны провели встречу с делегацией мониторинговой миссии Европейского фонда мира – механизма ЕС, средства из которого используются для компенсации военной помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Минобороны.

Во время встречи представители украинского ведомства рассказали о порядке учета полученного от стран ЕС имущества и выразили готовность "оказать всестороннюю поддержку в организации его проверки".

"Представители ЕС выразили удовлетворение открытостью украинской стороны, готовностью к сотрудничеству, а также отметили, что такая прозрачность положительно влияет на решение стран ЕС продолжать оказывать военную помощь Украине", – пишет Минобороны.

Как указывает ведомство, общий объем военной помощи Украине от стран ЕС с начала полномасштабной российской агрессии оценивается ориентировочно в 27 миллиардов евро, из них из Европейского фонда мира было выделено 5,6 миллиарда евро.

Как известно, российская пропаганда с прошлого года распространяет сообщения о якобы продаже Украиной западного оружия. Сейчас эти утверждения распространяются снова в связи с обострением на Ближнем Востоке.

В начале месяца посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что представители посольства, которые следят за использованием военной, гуманитарной и другой помощи Киеву, не зафиксировали случаев, когда она направлялась не по назначению.