Захарова дорікнула Вірменії за "спробу всидіти на двох стільцях"

Речниця російського МЗС Марія Захарова на брифінгу у середу звинуватила Вірменію у "спробі всидіти на двох стільцях", оскільки Єреван налагоджує відносини з Заходом.

Захарову цитує російське агентство "РИА Новости", пише "Європейська правда".

Захарова сказала, що Єреван хоче зберегти економічну вигоду від участі в ЄАЕС, але одночасно "робить недружні кроки у відносинах із Росією".

"Партнери просять нас усе це зберегти (членство в Євразійському економічному союзі. – Ред.), а самі тим часом роблять кроки, зокрема, у сфері безпеки, які завдають шкоди двостороннім відносинам, і які ігнорують інтереси Росії. Це що, спроба всидіти на двох стільцях?... Якщо це спроба всидіти на двох стільцях, то вона тим більше нікого до добра не доводила", – сказала Захарова.

Вона додала, що Москва розглядає останні заяви Єревана, зокрема, щодо ОДКБ, і його раптові спроби налагодити "дружбу", як сказала Захарова, "з київським режимом", як ланки одного ланцюга.

Вона заявила, що все це може призвести "до поневолення Вірменії" Заходом, який "провалив" свою політику на українському напрямку.

"Західний план в Україні повністю провалився. Такою ж звіриною хваткою він тепер вчепився у Вірменію", – сказала Захарова.

Раніше у середу вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив, що Єреван диверсифікує відносини в галузі безпеки. За його словами, партнери зараз "не можуть – зокрема з об'єктивних причин – продавати зброю і боєприпаси", тому потрібно шукати нових партнерів.

Напередодні Пашинян повідомив самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку, що не зможе взяти участь у засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ, що пройде у Мінську.

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян пояснив, що у країни "виникли численні питання" до ОДКБ, на які досі немає відповідей, тому Єреван не бере участі в засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ.

Читайте детально про зміни у політиці країни у статті: Геть від Москви: коли та за яких умов Вірменія піде на розворот в бік Заходу