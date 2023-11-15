Захарова упрекнула Армению за "попытку усидеть на двух стульях"

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова на брифинге в среду обвинила Армению в "попытке усидеть на двух стульях", поскольку Ереван налаживает отношения с Западом.

Захарову цитирует российское агентство "РИА Новости", пишет "Европейская правда".

Захарова сказала, что Ереван хочет сохранить экономическую выгоду от участия в ЕАЭС, но одновременно "делает недружественные шаги в отношениях с Россией".

"Партнеры просят нас все это сохранить (членство в Евразийском экономическом союзе. – Ред.), а сами тем временем предпринимают шаги, в том числе в сфере безопасности, которые наносят ущерб двусторонним отношениям, и которые игнорируют интересы России. Это что, попытка усидеть на двух стульях? Если это попытка усидеть на двух стульях, то она тем более никого до добра не доводила", – сказала Захарова.

Она добавила, что Москва рассматривает последние заявления Еревана, в частности, по ОДКБ, и его внезапные попытки наладить "дружбу", как сказала Захарова, "с киевским режимом", как звенья одной цепи.

Она заявила, что все это может привести "к порабощению Армении" Западом, который "провалил" свою политику на украинском направлении.

"Западный план в Украине полностью провалился. Такой же звериной хваткой он теперь вцепился в Армению", – сказала Захарова.

Ранее в среду армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван диверсифицирует отношения в области безопасности. По его словам, партнеры сейчас "не могут – в частности по объективным причинам – продавать оружие и боеприпасы", поэтому нужно искать новых партнеров.

Накануне Пашинян сообщил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, что не сможет принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое пройдет в Минске.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян пояснил, что у страны "возникли многочисленные вопросы" к ОДКБ, на которые до сих пор нет ответов, поэтому Ереван не участвует в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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