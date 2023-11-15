Вірменія поки не виходить з ОДКБ, але "диверсифікує відносини" у сфері безпеки

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна поки не вирішила покинути лави ОДКБ.

Про це, як пише "Європейська правда", Пашинян сказав у рамках урядової години в парламенті в середу, його цитує агентство "Інтерфакс".

Пашинян пояснював, чому не візьме участь у зустрічі з колегами з країн ОДКБ, яка відбудеться в Мінську.

"ОДКБ, всупереч своїм зобов'язанням, не дала належної реакції на виклики безпеки Вірменії, і це повторювалося кілька разів. За всієї поваги до колег по ОДКБ, але незрозуміло, чому ми щоразу ходимо на ці заходи (засідання в рамках ОДКБ. – Ред.), повторюємо одне й те саме, і щоразу не отримуємо належної реакції", – зазначив Пашинян.

Але він визнав, що країна поки не ухвалила рішення про вихід з організації.

"Ми про стратегічну зміну не збираємося заявляти, поки не заявили або не вирішили вийти з ОДКБ", – сказав прем'єр Вірменії.

Він також сказав, що країна диверсифікує відносини у сфері безпеки.

"Наші партнери у сфері безпеки, зокрема, з об'єктивних причин не можуть продавати нам зброю і озброєння. Про це ми говоримо відкрито", – сказав він.

За його словами, Вірменія просить своїх партнерів не ображатися, "але ми повинні шукати інших партнерів у сфері безпеки".

"Ми шукаємо і знаходимо цих партнерів, намагаємося укладати угоди, купувати озброєння, військову техніку. Це наша політика", – зазначив Пашинян.

Напередодні Пашинян повідомив самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку, що не зможе взяти участь у засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ, що пройде у Мінську.

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян пояснив, що у країни "виникли численні питання" до ОДКБ, на які досі немає відповідей, тому Єреван не бере участі що в засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ.

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