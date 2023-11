Кулеба подякував Чехії за замороження держактивів РФ, закликав наслідувати приклад

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив вдячність Чехії за рішення заморозити всі російські державні активи.

Про це Кулеба написав у Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

"Чехія щойно заморозила всі російські державні активи. Вітаю цей принциповий крок і дякую моєму колезі й другові (голові МЗС Чехії. – Ред.) Яну Ліпавському", – написав міністр.

Czechia has just frozen all Russian state assets. I applaud this principled step and thank my counterpart and friend @JanLipavsky. All countries that haven’t yet done so should follow suit. Russian money should be used for Ukraine’s recovery instead of murder and destruction. https://t.co/7ReaTIj3xc