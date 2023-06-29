Чехія запровадила санкції проти олігарха з оточення Путіна та його сина

Чеський уряд на засіданні в середу ввечері вирішив накласти санкції на російського олігарха Владіміра Євтушенкова та його сина Фелікса, які мають значні активи на території країни.

Про це йдеться в повідомленні чеського уряду, яке цитує "Європейська правда".

Євтушенкови стали другими в санкційному списку Чехії після патріарха Російської православної церкви Кіріла, на якого обмеження наклали у квітні. Тепер росолігарху та його сину загрожує замороження чеських активів.

Євтушенков володіє розкішними об’єктами нерухомості в чеських Карлових Варах – популярному раніше серед росіян курортному місті. Йдеться про комплекс із п'яти вілл Savoy Westend, а також сусідню віллу "Шекспір".

У Чехії росолігарх також багато років володів заводом NVision Czech Republic з близько трьома сотнями працівників, який виробляє електричні компоненти для телекомунікаційного сектору, а також автомобільної промисловості у місті Вотиці в краї Бенешов.

Та минулого року він передав бізнес місцевим менеджерам.

Євтушенков – дуже близький до президента Росії Владіміра Путіна. 24 лютого 2022 року, в день початку повномасштабної війни в Україні, мільярдер сидів із Путіним у Кремлі разом з іншими російськими олігархами.

До його імперії входить, серед іншого, інжиніринговий концерн "РТІ Системс", давній постачальник російських військових. Хоча Євтушенков вже перебуває у санкційних списках Британії, Австралії та Нової Зеландії, він все ще відсутній у списку Євросоюзу.

Нагадаємо, що ще в листопаді 2022 року Чехія оголосила про намір скласти, окрім списку санкцій, затвердженого Євросоюзом, власний перелік прізвищ тих, хто підтримує путінський режим.