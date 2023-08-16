Чехія наклала санкції на головного ракетобудівника Росії та його зятя, який живе у Празі

Уряд Чехії на засіданні в середу ухвалив рішення додати до національного санкційного списку Бориса Обносова – генерального директора російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ), розробки якої використовуються для обстрілів України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з оновленим санкційним переліком, опублікованим на сайті Міністерства закордонних справ Чехії, під обмеження потрапив сам Обносов, а також його донька Ольга Зорікова та її чоловік Ростислав.

Ростислав Зоріков є постійним резидентом Чехії щонайменше з червня 2020 року й володіє нерухомістю на території Праги вартістю понад 100 мільйонів крон. Раніше цього року його бачили у Празі.

"Російський олігарх, який стоїть за виробництвом ракет, що вбивають невинних українців, повинен понести відповідальність. Так само, як і ті, хто насолоджується розкішшю в Чехії на гроші від торгівлі смертю", – прокоментував міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Ruský oligarcha, jenž stojí za výrobou raket, které zabíjejí nevinné Ukrajince, musí nést následky. Stejně jako ti, kteří si v Česku užívají luxusu za peníze z obchodu se smrtí. Jsem rád, že vláda dnes na můj návrh schválila zápis dalších tří osob na vnitrostátní sankční seznam. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 16, 2023

Борис Обносов є генеральним директором російської державної холдингової компанії КТРВ, яка виробляє системи озброєння і постачає їх збройним силам Росії.

За даними чеського уряду, Зорікови отримали особисту вигоду від своїх зв'язків з Обносовим. Вони володіють і користуються елітною нерухомістю та автомобілями в Чехії. Крім того, Ользі Зоріковій належать 20% акцій КТРВ.

Ще в листопаді 2022 року Чехія оголосила про намір скласти, окрім списку санкцій, затвердженого Євросоюзом, власний перелік прізвищ тих, хто підтримує путінський режим.

Наприкінці квітня уряд включив до нього московського патріарха Кирила, а півтора місяця тому – російського бізнесмена Владіміра Євтушенка та його сина Фелікса Євтушенка.