Кулеба поблагодарил Чехию за заморозку госактивов РФ, призвал последовать примеру

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил благодарность Чехии за решение заморозить все российские государственные активы.

Об этом Кулеба написал в Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

"Чехия только что заморозила все российские государственные активы. Приветствую этот принципиальный шаг и благодарю моего коллегу и друга (главу МИД Чехии. – Ред.) Яна Липавского", – написал министр.

Czechia has just frozen all Russian state assets. I applaud this principled step and thank my counterpart and friend @JanLipavsky. All countries that haven’t yet done so should follow suit. Russian money should be used for Ukraine’s recovery instead of murder and destruction. https://t.co/7ReaTIj3xc November 15, 2023

Кулеба призвал все страны последовать примеру Чехии.

"Российские деньги должны быть использованы для восстановления Украины, а не для убийств и разрушений", – добавил глава украинской дипломатии.

Как сообщалось, правительство Чехии в среду поддержало предложение министра иностранных дел Яна Липавского о замораживании всех государственных активов России на чешской территории.

Также он объявил о внесении в чешский санкционный список российского федерального предприятия по управлению активами за рубежом управления делами президента РФ "Госзагрансобственность".

Кроме того, страна имеет национальный санкционный список против России, в который вошли в частности московский патриарх Кирилл, российский олигарх Владимир Евтушенко и его сын, а также главный ракетостроитель России Борис Обносов и его зять, который живет в Праге.