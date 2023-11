Кулеба поблагодарил Чехию за заморозку госактивов РФ, призвал последовать примеру

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил благодарность Чехии за решение заморозить все российские государственные активы.

Об этом Кулеба написал в Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

"Чехия только что заморозила все российские государственные активы. Приветствую этот принципиальный шаг и благодарю моего коллегу и друга (главу МИД Чехии. – Ред.) Яна Липавского", – написал министр.

Czechia has just frozen all Russian state assets. I applaud this principled step and thank my counterpart and friend @JanLipavsky. All countries that haven’t yet done so should follow suit. Russian money should be used for Ukraine’s recovery instead of murder and destruction. https://t.co/7ReaTIj3xc