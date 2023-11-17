Столтенберг їде на Західні Балкани на тлі напруженості між Сербією та Косовом

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг протягом тижня відвідає чотири західнобалканські країни, зокрема Сербію та частково визнане Косово, між якими протягом останніх місяців триває загострення.

Про це, як пише "Європейська правда", анонсували в пресслужбі Альянсу.

Балканське турне Столтенберга почнеться в неділю, 19 листопада, коли він прибуде до Боснії і Герцеговини та проведе робочу вечерю з членами президії конфедерації. Наступного дня генсек НАТО зустрінеться з Високим представником у справах БіГ Крістіаном Шмідтом, головою Ради міністрів Боряною Крішто та відвідає штаб-квартиру НАТО в Сараєво.

Того ж дня Столтенберг прибуде до Косова, де проведе переговори з президенткою Вйосою Османі та прем’єром Альбіном Курті, відвідає миротворців НАТО KFOR і проведе переговори з представниками Альянсу на місці.

У вівторок, 21 листопада, генеральний секретар НАТО перебуватиме в Белграді для зустрічей із президентом Александаром Вучичем і прем’єркою Аною Брнабіч, а також сербськими науковцями, які представлять технології, розроблені в межах проєктів Альянсу.

Зрештою, Столтенберг проведе зустрічі в Північній Македонії з керівництвом країни та виступить у місцевому парламенті. Наприкінці турне запланована зустріч генсека з лідерами країн Альянсу Західних Балканах: Албанії, Хорватії, Чорногорії та Словенії.

За посередництва Євросоюзу Сербія та Косово на початку року погодились на план нормалізації відносин із десяти пунктів, але переговорному процесу завадила ескалація на півночі Косова через проведення там дострокових виборів, проігнорованих сербами.

Крім того, у вересні на півночі Косова стались сутички зі стріляниною з боку озброєних невідомих людей, в результаті яких загинув косовський поліцейський. Приштина стверджує, що невідомі діяли за вказівкою Сербії, маючи намір дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Для Косова є проблемним питання надання окремого статусу північним муніципалітетам, населеним переважно сербами, в чому воно вбачає загрозу здійснення тиску з боку Белграда. Сербія ж не визнає незалежності Косова й називає його автономним краєм у своєму складі.