Косово хоче створити інститут щодо злочинів Сербії у 1998-1999 роках

Косово має намір створити інститут для документування злочинів Сербії проти свого населення під час війни 1998-1999 років.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив прем'єр-міністр Альбін Курті, повідомляє AP.

За його словами, інститут документуватиме воєнні злочини, щоб "трагічна історія косовських албанців, які постраждали від рук злочинної Сербії, стала більш відомою".

"Рани все ще свіжі", – сказав Курті, додавши, що понад 1 600 тіл досі вважаються зниклими безвісти. Він звинуватив Белград у тому, що той ховав людей у безіменних могилах та відмовляється повідомити, де вони.

Війна між Сербією та Косовом забрала життя понад 10 тисяч людей, переважно косовських албанців, які зазнали етнічних чисток. Вона закінчилася у 1999 році після 78-денної операції НАТО, яка змусила сербські війська вийти з тоді ще автономного краю колишньої Югославії.

Косово у 2008 році проголосило незалежність, яку Белград досі відмовляється визнати. Через 14 років після закінчення війни напруженість у відносинах між Косовом і Сербією залишається високою, що викликає побоювання західних держав щодо нового конфлікту на тлі війни РФ проти України.

Переговори про нормалізацію відносин між Косовом і Сербією, що відбуваються за сприяння Євросоюзу, не досягли прогресу, особливо після вересневої перестрілки між сербськими бойовиками та косовською поліцією, яка забрала життя чотирьох людей та призвела до ескалації напруженості в регіоні.

Раніше спецпредставник Європейського Союзу на Західних Балканах Мирослав Лайчак здійснив дводенний візит до частково визнаного Косова, щоб обговорити з його керівництвом подальші кроки в переговорах з Сербією про нормалізацію відносин.

Під час візиту до країн Західних Балкан минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Косово створити асоціацію міст із сербською більшістю й закликала Сербію до "фактичного визнання" незалежності цієї країни.

Нагадаємо, Приштина та Белград 27 лютого уклали у Північній Македонії Охридську угоду, яка хоч прямо і не вимагає від Сербії визнати незалежність Косова, проте не дозволяє їй виступати проти його вступу до міжнародних організацій, таких як НАТО, ЄС або Рада Європи.

Угода також вимагає від Белграда визнати косовські національні символи, паспорти, дипломи та автомобільні реєстраційні знаки. Натомість Косово має забезпечити належний рівень самоврядування для етнічних сербів у Косові.

За даними ЗМІ, під час переговорів у Брюсселі за посередництва ЄС Сербія та Косово зробили "суттєві кроки" до створення Асоціації сербських муніципалітетів, хоча фінальної згоди ще немає.