Столтенберг едет на Западные Балканы на фоне напряженности между Сербией и Косово

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в течение недели посетит четыре западнобалканские страны, в частности Сербию и частично признанное Косово, между которыми в течение последних месяцев продолжается обострение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", анонсировали в пресс-службе Альянса.

Балканское турне Столтенберга начнется в воскресенье, 19 ноября, когда он прибудет в Боснию и Герцеговину и проведет рабочий ужин с членами президиума конфедерации. На следующий день генсек НАТО встретится с Высоким представителем по делам БиГ Кристианом Шмидтом, председателем Совета министров Боряной Кришто и посетит штаб-квартиру НАТО в Сараево.

В тот же день Столтенберг прибудет в Косово, где проведет переговоры с президентом Вйосой Османи и премьером Альбином Курти, посетит миротворцев НАТО KFOR и проведет переговоры с представителями Альянса на месте.

Во вторник, 21 ноября, генеральный секретарь НАТО будет находиться в Белграде для встреч с президентом Александаром Вучичем и премьером Аной Брнабич, а также сербскими учеными, которые представят технологии, разработанные в рамках проектов Альянса.

В конце концов, Столтенберг проведет встречи в Северной Македонии с руководством страны и выступит в местном парламенте. В конце турне запланирована встреча генсека с лидерами стран Альянса на Западных Балканах: Албании, Хорватии, Черногории и Словении.

При посредничестве Евросоюза Сербия и Косово в начале года согласились на план нормализации отношений из десяти пунктов, но переговорному процессу помешала эскалация на севере Косово из-за проведения там досрочных выборов, проигнорированных сербами.

Кроме того, в сентябре на севере Косово произошли столкновения со стрельбой со стороны вооруженных неизвестных людей, в результате которых погиб косовский полицейский. Приштина утверждает, что неизвестные действовали по указанию Сербии, намереваясь дестабилизировать ситуацию в регионе.

Для Косово является проблемным вопрос предоставления отдельного статуса северным муниципалитетам, населенным преимущественно сербами, в чем оно видит угрозу осуществления давления со стороны Белграда. Сербия же не признает независимость Косово и называет его автономным краем в своем составе.