Опозиція в Польщі висміяла пропозицію прем’єра підтримати програму уряду ПіС

Матеуш Моравецький, якому президент Польщі Анджей Дуда доручив формування уряду після парламентських виборів, у п’ятницю закликав опозицію підтримати програму його кабміну під назвою "Декалог польських справ".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

На пресконференції на Варшавській фондовій біржі Моравецький представив пакет програмних пропозицій, які хоче втілити його уряд і до підтримки яких він закликав опозицію – оскільки вони нібито враховують її побажання.

Серед пунктів "Декалогу польських справ" – забезпечення стабільності для малих і середніх компаній, енергетична безпека, підвищення зарплат та можливості для зростання через трансформацію економіки.

Водночас заява польського прем’єра вже викликала гостру критику в опозиційних партій.

"Пропозиція прем'єр-міністра відповідає не даті листопада, а радше першому квітню… Прем'єр-міністр раптом оголошує про кінець "Права і справедливості", на зміну якій прийде загадкова Коаліція польських справ. Однак, напевно, першим про кінець "Права і справедливості" повинен оголосити президент Качинський", – сказав депутат партії "Польща-2050" Міхал Кобоско.

Новообраний спікер Сейму і лідер "Польщі-2050" Шимон Головня сказав, що ставиться до заяв Моравецького як до "казок про мох і папороть", маючи на увазі популярний на початку 1970-х років однойменний мультсеріал чехословацького виробництва.

Головня, однак, визнав, що почув від Анджея Дуди підтвердження слів Моравецького про те, що склад його уряду буде готовий через 7-8 днів.

"З іншого боку, на чому ґрунтується віра президента у питанні уряду Матеуша Моравецького, мені було трохи недоречно запитувати… Я не вірю в те, що президент вірить у здатність Матеуша Моравецького сформувати більшість", – констатував спікер Сейму.

Нагадаємо, у жовтні в Польщі відбулись парламентські вибори, за результатами яких партія влади "Право і спрведливість" має відносну більшість, недостатню для формування нового уряду. Тим не менш, право сформувати уряд президент Дуда доручив саме представнику ПіС Матеушу Моравецькому.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі після відставки уряду ПіС.