Оппозиция в Польше высмеяла предложение премьера поддержать программу правительства ПиС

Матеуш Моравецкий, которому президент Польши Анджей Дуда поручил формирование правительства после парламентских выборов, в пятницу призвал оппозицию поддержать программу его кабмина под названием "Декалог польских дел".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

На пресс-конференции на Варшавской фондовой бирже Моравецкий представил пакет программных предложений, которые хочет воплотить его правительство и к поддержке которых он призвал оппозицию – поскольку они якобы учитывают ее пожелания.

Среди пунктов "Декалога польских дел" – обеспечение стабильности для малых и средних компаний, энергетическая безопасность, повышение зарплат и возможности для роста через трансформацию экономики.

В то же время заявление польского премьера уже вызвало острую критику у оппозиционных партий.

"Предложение премьер-министра соответствует не дате ноября, а скорее первому апрелю... Премьер-министр вдруг объявляет о конце "Права и справедливости", на смену которой придет загадочная Коалиция польских дел. Однако, наверное, первым о конце "Права и справедливости" должен объявить президент Качиньский", – сказал депутат партии "Польша-2050" Михал Кобоско.

Новоизбранный спикер Сейма и лидер "Польши-2050" Шимон Головня сказал, что относится к заявлениям Моравецкого как к "сказкам о мхе и папоротнике", имея в виду популярный в начале 1970-х годов одноименный мультсериал чехословацкого производства.

Головня, однако, признал, что услышал от Анджея Дуды подтверждение слов Моравецкого о том, что состав его правительства будет готов через 7-8 дней.

"С другой стороны, на чем основывается вера президента в вопросе правительства Матеуша Моравецкого, мне было немного неуместно спрашивать... Я не верю в то, что президент верит в способность Матеуша Моравецкого сформировать большинство", – констатировал спикер Сейма.

Напомним, в октябре в Польше состоялись парламентские выборы, по результатам которых партия власти "Право и спрведливость" имеет относительное большинство, недостаточное для формирования нового правительства. Тем не менее, право сформировать правительство президент Дуда поручил именно представителю ПиС Матеушу Моравецкому.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше после отставки правительства ПиС.