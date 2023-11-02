В крупнейшем аэропорту Нидерландов отменены сотни рейсов из-за приближения мощного шторма

Сотни входящих и исходящих рейсов были отменены в нидерландском аэропорту Схипхол в результате приближения шторма "Сиаран".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания NOS.

Сегодня, как ожидается, Нидерланды столкнутся со штормом "Сиаран", который уже наносит ущерб Франции и Великобритании.

Авиакомпания KLM отменит все рейсы с начала второй половины дня.

Оранжевый код действует в Зеландии с 11 утра, а сегодня днем он также распространяется на прибрежные районы Северной Голландии и Южной Голландии, а также на запад от района Вадден. Возможны порывы ветра до 110 километров в час.

В качестве меры предосторожности, железная дорога скорректировала расписание в Зеландии. Рейсы также отменены в аэропорту Роттердама и Гааги. Судоходная компания, которая плавает в Влиланд и Тершелинг, отменила некоторые рейсы . Пока нет изменений в паромном сообщении с Текселем, Амеландом и Схермонникугом.

Некоторые компании накануне рекомендовали людям работать дома.

Накануне в трех районах Франции возле Ла-Манша объявлен самый высокий уровень опасности в связи со штормом "Сиаран", который должен был достичь побережья страны к концу суток 1 ноября.

Несмотря на значительные опасения относительно разрушительной силы урагана, считается, что он будет все же слабее ураганов декабря 1999 года. Тогда штормы "Лотар" и "Мартен", накрывшие Францию 28-28 декабря, привели к гибели 92 человек и натворили убытков на более чем 15 млрд евро.