Кулеба обговорив з турецьким колегою безпеку в Чорному морі та експорт зерна з України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях конференції у Берліні щодо розширення ЄС зустрівся з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

Про це він повідомив у Twitter (X), пише "Європейська правда".

За його словами, у своїй розмові вони зосередилися на безпековій ситуації в Чорноморському регіоні та експорті українського зерна на світові ринки.

While in Berlin, I met with my Turkish counterpart @HakanFidan. We focused on the security situation in the Black Sea region and Ukraine’s grain exports to global markets. We also discussed developments in the Middle East. pic.twitter.com/5vdzbgg8qH