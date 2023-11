Кулеба обсудил с турецким коллегой безопасность в Черном море и экспорт зерна из Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях конференции по расширению ЕС в Берлине встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Об этом он сообщил в Twitter (X), пишет "Европейская правда".

По его словам, в своем разговоре они сосредоточились на ситуации с безопасностью в Черноморском регионе и экспорте украинского зерна на мировые рынки.

While in Berlin, I met with my Turkish counterpart @HakanFidan. We focused on the security situation in the Black Sea region and Ukraine’s grain exports to global markets. We also discussed developments in the Middle East. pic.twitter.com/5vdzbgg8qH