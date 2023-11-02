Кулеба обсудил с турецким коллегой безопасность в Черном море и экспорт зерна из Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях конференции по расширению ЕС в Берлине встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Об этом он сообщил в Twitter (X), пишет "Европейская правда".

По его словам, в своем разговоре они сосредоточились на ситуации с безопасностью в Черноморском регионе и экспорте украинского зерна на мировые рынки.

While in Berlin, I met with my Turkish counterpart @HakanFidan. We focused on the security situation in the Black Sea region and Ukraine’s grain exports to global markets. We also discussed developments in the Middle East. pic.twitter.com/5vdzbgg8qH November 2, 2023

"Мы также обсудили развитие событий на Ближнем Востоке", – добавил Кулеба.

Ранее сообщалось, что в Турции убеждены, что возобновление действия Черноморской зерновой инициативы возможно, и продолжают прилагать усилия в этом направлении, оставаясь в контакте как с основными "игроками", так и со сторонами, которые могут способствовать процессу.

Напомним, посол Украины в Турции Василий Боднар отметил, что "зерновой коридор" из украинских портов может функционировать без участия России, которая, по его словам, является в нем "чрезмерным звеном".

Россия заявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы в середине лета. После того долгое время были надежды, что влияние президента Турции все же убедит Москву вернуться к "зерновой сделке", но этого не произошло.

Читайте также: Провал Эрдогана. Чем завершилась попытка лидера Турции договориться с Путиным о зерне.