У Туреччині переконані, що роботу "зернової угоди" можна відновити – посол

У Туреччині переконані, що відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи є можливим та продовжують докладати зусиль в цьому напрямку, залишаючись на контакті як з основними "гравцями", так і зі сторонами, які можуть сприяти процесу.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере, який завершує свою каденцію на цій посаді, передає "Європейська правда".

"Ми вважаємо, що зернову ініціативу можна відродити. Наші профільні департаменти підтримують зв’язок зі своїми колегами", – сказав Ягмур Гюльдере.

Дипломат висловив думку, що Чорноморська зернова ініціатива стала реальністю завдяки співпраці Туреччини з ООН, Україною та Росією.

"Таким чином, наші контакти з усіма цими гравцями тривають. Ми підтримуємо зв’язок з іншими сторонами, які також можуть відіграти роль у відновленні дії угоди. Так, тепер ми перебуваємо на тому етапі, коли дехто вважає цей коридор таким, що "віджив". Але ми вважаємо, що це не так, і продовжуємо наші дипломатичні зусилля, щоб його відновити", – сказав посол.

Нагадаємо, посол України у Туреччині Василь Боднар зазначив, що "зерновий коридор" з українських портів може функціонувати без участі Росії, яка, за його словами, є у ньому "надмірною ланкою".

Росія заявила про вихід з Чорноморської зернової ініціативи в середині літа. Після того тривалий час були сподівання, що вплив президента Туреччини все ж переконає Москву повернутися до "зернової угоди", але цього не сталося.

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