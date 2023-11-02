Медведєва знову потягло на погрози Польщі

Заступник голови ради безпеки Росії та колись її президент Дмитрій Медведєв у четвер опублікував пасквіль на вісім тисяч слів про польсько-російські відносини, в яких називає Варшаву "небезпечним ворогом" Москви й погрожує їй втратою державності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Опус колишнього президента РФ повторює російські пропагандистські штампи – наприклад, про "претензії" Польщі на західноукраїнські землі (чомусь ця тема є дуже улюбленою в кремлівських посадовців).

Медведєв також пише про "ненависть" ЄС до Польщі та зневажливе ставлення поляків до українців, але окремо зосереджується на ставленні до Варшави Росії.

"У Росії в XXI столітті знову відродився в особі Польщі небезпечний ворог у Східній Європі… І ставитися до нього треба саме як до історичного ворога, вважаючи, що він у принципі невиправний. А якщо немає надії на примирення з ворогом, у Росії має бути лише одна і дуже жорстка установка щодо його долі", – стверджує він.

Перетворення Польщі на "ворога" Росії Медведєв пояснює "русофобською ревізіоністською політикою", заодно нагадуючи, як наприкінці XVIII cтоліття Російська імперія взяла участь у розшматуванні тодішньої Речі Посполитої.

"Історія вже не раз виносила знахабнілим полякам нещадний вердикт: хоч би якими амбітними були реваншистські плани, їхня поразка може потягнути за собою загибель усієї польської державності. Чи будемо ми тоді сумувати про крах сучасної польської державності? Не треба лукавити. Відповідь може бути тільки одна: безумовно ні!" – підсумовує Медведєв.

Нещодавно урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Жарин повідомив, що білоруські й російські пропагандисти активізували агресивну інформаційну діяльність, спрямовану проти Польщі.

Додамо, що колись голова МЗС Дмитро Кулеба дав корисну пораду Медведєву, який, судячи зі змісту публікованих ним речей, вирішив не дотримуватись.