США та Британія працюють з Україною над захистом її енергосистеми від атак РФ

Сполучені Штати та Велика Британія працюють з Україною в тому, щоб допомогти захистити її енергосистему від атак Росії.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

За її словами, вона провела важливу та продуктивну зустріч з віцепрем'єром з відновлення Олександром Кубраковим, главою "Укренерго" Володимиром Кудрицьким, керівником Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафою Наємом, а також представниками Міноборони України та британської дипмісії.

We are working 24/7 to help keep the lights, heat, and power on in the face of Russia’s barbaric attacks. Important and productive meeting with Deputy PM @OlKubrakov, @mefimus, @VKudrytskyi, and @DefenceU, together with the UK, to discuss our joint efforts to protect the energy… pic.twitter.com/PGduOKHD9W