США та Британія працюють з Україною над захистом її енергосистеми від атак РФ

Сполучені Штати та Велика Британія працюють з Україною в тому, щоб допомогти захистити її енергосистему від атак Росії.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

За її словами, вона провела важливу та продуктивну зустріч з віцепрем'єром з відновлення Олександром Кубраковим, главою "Укренерго" Володимиром Кудрицьким, керівником Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафою Наємом, а також представниками Міноборони України та британської дипмісії.

We are working 24/7 to help keep the lights, heat, and power on in the face of Russia’s barbaric attacks. Important and productive meeting with Deputy PM @OlKubrakov, @mefimus, @VKudrytskyi, and @DefenceU, together with the UK, to discuss our joint efforts to protect the energy… pic.twitter.com/PGduOKHD9W November 18, 2023

"Ми працюємо цілодобово та без вихідних, щоб допомогти зберегти світло, опалення та електроенергію на тлі варварських нападів Росії", – зазначила вона.

Раніше Сполучені Штати анонсували виділення 500 мільйонів доларів на допомогу Україні в енергетичному секторі.

Перед цим повідомляли, що Данія перерахує 7 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, які планують спрямувати на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, що постраждала від російських атак.

Також стало відомо, що Литва готова продовжувати допомагати Україні у сфері енергетики, на яку найближчої зими очікуються нові атаки з боку РФ.

Про плани підтримки енергетичних спроможностей України заявляв і посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.