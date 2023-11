США и Великобритания работают с Украиной над защитой ее энергосистемы от атак РФ

Соединенные Штаты и Великобритания работают с Украиной в том, чтобы помочь защитить ее энергосистему от атак России.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

По ее словам, она провела важную и продуктивную встречу с вице-премьером по восстановлению Александром Курбаковым, главой "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким, руководителем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафой Найем, а также представителями Минобороны Украины и британской дипмиссии.

We are working 24/7 to help keep the lights, heat, and power on in the face of Russia’s barbaric attacks. Important and productive meeting with Deputy PM @OlKubrakov, @mefimus, @VKudrytskyi, and @DefenceU, together with the UK, to discuss our joint efforts to protect the energy… pic.twitter.com/PGduOKHD9W