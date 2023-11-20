На кордоні з Польщею відновив роботу один із пунктів пропуску

Після тимчасової паузи через відсутність електроенергії на польській стороні відновив роботу КПП "Шегині" на кордоні з Польщею.

Про це повідомили у понеділок у ДПСУ, пише "Європейська правда".

"Роботу пункту пропуску "Шегині" відновлено! Щасливої дороги!" – зазначили прикордонники.

Раніше у понеділок у ДПСУ повідомили, що через відсутність електропостачання в пункті пропуску "Медика" був тимчасово призупинений пропуск осіб та транспортних засобів на виїзд з України.

Між тим польські перевізники з 6 листопада продовжують блокувати інші три прикордонні переходи з Україною – "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гребенне".

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури напередодні спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги, щоб забезпечити заблокованих українських водіїв їжею, питною водою, медикаментами та пальним.