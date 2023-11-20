На границе с Польшей возобновил работу один из пунктов пропуска

После временной паузы из-за отсутствия электроэнергии на польской стороне возобновил работу КПП "Шегини" на границе с Польшей.

Об этом сообщили в понедельник в ГПСУ, пишет "Европейская правда".

"Работа пункта пропуска "Шегини" восстановлена! Счастливого пути!" – отметили пограничники.

Ранее в понедельник в ГПСУ сообщили, что из-за отсутствия электроснабжения в пункте пропуска "Медыка" был временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств на выезд из Украины.

Между тем польские перевозчики с 6 ноября продолжают блокировать другие три пограничных перехода с Украиной – "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова", "Рава-Русская – Гребенне".

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры накануне совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало штаб помощи, чтобы обеспечить заблокированных украинских водителей едой, питьевой водой, медикаментами и топливом.