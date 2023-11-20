На кордоні з Польщею один із пунктів пропуску повністю призупинив роботу

У пункті пропуску "Шегині" тимчасово призупинено пропускні операції у зв’язку з відсутністю електропостачання на КПП "Медика" на польській стороні.

Про це у понеділок повідомили у ДПСУ, пише "Європейська правда".

"Через відсутність електропостачання в пункті пропуску "Медика" (Республіка Польща) пропуск осіб та транспортних засобів на виїзд з України суміжною Стороною тимчасово призупинено", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники закликали громадян врахувати цю інформацію під час перетинання кордону.

Між тим польські перевізники з 6 листопада продовжують блокувати інші три прикордонні переходи з Україною – "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гребенне".

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури напередодні спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги, щоб забезпечити заблокованих українських водіїв їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

Блокувальники обіцяли пропускати гуманітарні вантажі та вантажі з паливом, однак в українському уряді кажуть, що цього не відбувається.