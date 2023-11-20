Одне з опитувань показало зростання рейтингу Байдена

Опитування Гарвардського центру CAPS-Harris Poll виявило, що рейтинг президента США Джо Байдена дещо зріс на тлі кращих оцінок економічної політики його адміністрації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання The Hill із посиланням на результати опитування.

Згідно з опитуванням CAPS-Harris Poll, підтримка президента США становить 45%. Це дещо більше, ніж в аналогічному опитуванні за жовтень – тоді він отримав підтримку 44% респондентів. У вересні те ж опитування давало Байдену 42% підтримки.

Зокрема 44% опитаних американців схвалюють економічну політику Байдена (у жовтні таких був 41%), а половина респондентів схвалили його дії щодо стимулювання зайнятості (у жовтні – 49%).

Також на один відсотковий пункт зросла оцінка діяльності президента США у сфері зовнішньої політики, управління урядом, реагування на COVID-19, боротьби з насильством і злочинністю в країні та війною між Ізраїлем і ХАМАС.

Як зазначає The Hill, зростання рейтингів Байдена в опитуванні відбулося на тлі покращення економічних настроїв американців: тезу, що економіка США сьогодні сильна, підтримали 42% – це найвищий показник із лютого цього року.

Водночас соціологи наразі висловлюють сумніви, чи вдасться американському президенту перетворити економічні успіхи на перемогу на президентських виборах у 2024 році.

Опитування CAPS-Harris тривало 15-16 листопада й охопило 2851 зареєстрованого виборця.

Зазначимо, інше опитування NBC News показало, що рейтинг президента США Джо Байдена знизився до найнижчого рівня за весь час його президентства – 40%, оскільки переважна більшість виборців не схвалюють його зовнішню політику та дії щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС.