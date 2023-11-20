Один из опросов показал рост рейтинга Байдена

Опрос Гарвардского центра CAPS-Harris Poll показал, что рейтинг президента США Джо Байдена несколько вырос на фоне лучших оценок экономической политики его администрации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на результаты опроса.

Согласно опросу CAPS-Harris Poll, поддержка президента США составляет 45%. Это несколько больше, чем в аналогичном опросе за октябрь – тогда он получил поддержку 44% респондентов. В сентябре тот же опрос давал Байдену 42% поддержки.

В частности 44% опрошенных американцев одобряют экономическую политику Байдена (в октябре таких был 41%), а половина респондентов одобрили его действия по стимулированию занятости (в октябре – 49%).

Также на один процентный пункт выросла оценка деятельности президента США в сфере внешней политики, управления правительством, реагирования на COVID-19, борьбы с насилием и преступностью в стране и войной между Израилем и ХАМАС.

Как отмечает The Hill, рост рейтингов Байдена в опросе произошел на фоне улучшения экономических настроений американцев: тезис, что экономика США сегодня сильная, поддержали 42% – это самый высокий показатель с февраля этого года.

В то же время социологи пока выражают сомнения, удастся ли американскому президенту превратить экономические успехи в победу на президентских выборах в 2024 году.

Опрос CAPS-Harris продолжался 15-16 ноября и охватил 2851 зарегистрированного избирателя.

Отметим, другой опрос NBC News показал, что рейтинг президента США Джо Байдена снизился до самого низкого уровня за все время его президентства – 40%, поскольку подавляющее большинство избирателей не одобряют его внешнюю политику и действия в отношении войны между Израилем и ХАМАС.