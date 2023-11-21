До Києва приїхав глава Міноборони Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у вівторок вранці прибув до України з неоголошеним візитом.

Про це повідомила агенція AFP, пише "Європейська правда", відео прибуття розмістив кореспондент видання Bild Юліан Рьопке.

Глава німецького Міноборони приїхав до Києва потягом рано-вранці. Протягом дня у нього заплановані переговори з українським колегою Рустемом Умєровим і президентом Володимиром Зеленським.

#EIL

Um exakt 5:00 Uhr Ortszeit ist Bundesverteidigungsminister Boris #Pistorius heute Morgen zu seinem zweiten Amtsbesuch in Kiew eingetroffen. @BILD pic.twitter.com/NjtpT0gr81 November 21, 2023

Доповнено: У Міноборони Німеччини згодом повідомили, що Пісторіус вирушив до України, "щоб особисто оцінити поточну ситуацію та ефективність підтримки Німеччини."

На початку свого візиту він поклав квіти до меморіалу в Києві в пам'ять про героїв Майдану.

Minister #Pistorius ist in die #Ukraine gereist, um sich persönlich ein Bild von der aktuellen Lage und der Wirksamkeit der 🇩🇪 Unterstützung zu machen. Zu Beginn seines Besuchs hat er in Erinnerung an die Helden des #Maidan Blumen an der Gedenkstätte in #Kiew niedergelegt. pic.twitter.com/BwGTqNjQCc — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) November 21, 2023

У понеділок, 20 листопада, Київ відвідав глава Пентагону Ллойд Остін. Він оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 100 мільйонів доларів, куди увійшли артилеріські снаряди і додаткова система HIMARS.

Остін запевнив, що його відомство продовжить працювати для ухвалення додаткового фінансування оборонних та інших потреб Києва у Конгресі США.