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До Києва приїхав глава Міноборони Німеччини

фото, відео
Вівторок, 21 листопада 2023, 07:50

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у вівторок вранці прибув до України з неоголошеним візитом. 

Про це повідомила агенція AFP, пише "Європейська правда", відео прибуття розмістив кореспондент видання Bild Юліан Рьопке.

Глава німецького Міноборони приїхав до Києва потягом рано-вранці. Протягом дня у нього заплановані переговори з українським колегою Рустемом Умєровим і президентом Володимиром Зеленським.

Доповнено: У Міноборони Німеччини згодом повідомили, що Пісторіус вирушив до України, "щоб особисто оцінити поточну ситуацію та ефективність підтримки Німеччини."

На початку свого візиту він поклав квіти до меморіалу в Києві в пам'ять про героїв Майдану.

У понеділок, 20 листопада, Київ відвідав глава Пентагону Ллойд Остін. Він оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 100 мільйонів доларів, куди увійшли артилеріські снаряди і додаткова система HIMARS.

Остін запевнив, що його відомство продовжить працювати для ухвалення додаткового фінансування оборонних та інших потреб Києва у Конгресі США.

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