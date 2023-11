До Києва приїхав глава Міноборони Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у вівторок вранці прибув до України з неоголошеним візитом.

Про це повідомила агенція AFP, пише "Європейська правда", відео прибуття розмістив кореспондент видання Bild Юліан Рьопке.

Глава німецького Міноборони приїхав до Києва потягом рано-вранці. Протягом дня у нього заплановані переговори з українським колегою Рустемом Умєровим і президентом Володимиром Зеленським.

Доповнено: У Міноборони Німеччини згодом повідомили, що Пісторіус вирушив до України, "щоб особисто оцінити поточну ситуацію та ефективність підтримки Німеччини."

На початку свого візиту він поклав квіти до меморіалу в Києві в пам'ять про героїв Майдану.

Minister #Pistorius ist in die #Ukraine gereist, um sich persönlich ein Bild von der aktuellen Lage und der Wirksamkeit der 🇩🇪 Unterstützung zu machen. Zu Beginn seines Besuchs hat er in Erinnerung an die Helden des #Maidan Blumen an der Gedenkstätte in #Kiew niedergelegt. pic.twitter.com/BwGTqNjQCc