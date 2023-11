В Киев приехал глава Минобороны Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник утром прибыл в Украину с необъявленным визитом.

Об этом сообщило агентство AFP, пишет "Европейская правда", видео прибытия разместил корреспондент издания Bild Юлиан Рёпке.

Он приехал в Киев поездом рано утром. В течение дня у него запланированы переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским.

Дополнено: В Минобороны Германии впоследствии сообщили, что Писториус отправился в Украину, "чтобы лично оценить текущую ситуацию и эффективность поддержки Германии".

В начале своего визита он возложил цветы к мемориалу в Киеве в память о героях Майдана.

Minister #Pistorius ist in die #Ukraine gereist, um sich persönlich ein Bild von der aktuellen Lage und der Wirksamkeit der 🇩🇪 Unterstützung zu machen. Zu Beginn seines Besuchs hat er in Erinnerung an die Helden des #Maidan Blumen an der Gedenkstätte in #Kiew niedergelegt. pic.twitter.com/BwGTqNjQCc