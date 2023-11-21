В Киев приехал глава Минобороны Германии
Вторник, 21 ноября 2023, 07:50
Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник утром прибыл в Украину с необъявленным визитом.
Об этом сообщило агентство AFP, пишет "Европейская правда", видео прибытия разместил корреспондент издания Bild Юлиан Рёпке.
Он приехал в Киев поездом рано утром. В течение дня у него запланированы переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским.
#EIL— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 21, 2023
Um exakt 5:00 Uhr Ortszeit ist Bundesverteidigungsminister Boris #Pistorius heute Morgen zu seinem zweiten Amtsbesuch in Kiew eingetroffen. @BILD pic.twitter.com/NjtpT0gr81
Дополнено: В Минобороны Германии впоследствии сообщили, что Писториус отправился в Украину, "чтобы лично оценить текущую ситуацию и эффективность поддержки Германии".
В начале своего визита он возложил цветы к мемориалу в Киеве в память о героях Майдана.
Minister #Pistorius ist in die #Ukraine gereist, um sich persönlich ein Bild von der aktuellen Lage und der Wirksamkeit der 🇩🇪 Unterstützung zu machen. Zu Beginn seines Besuchs hat er in Erinnerung an die Helden des #Maidan Blumen an der Gedenkstätte in #Kiew niedergelegt. pic.twitter.com/BwGTqNjQCc— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) November 21, 2023
В понедельник, 20 ноября, Киев посетил глава Пентагона Ллойд Остин. Он объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов, куда вошли артиллерийские снаряды и дополнительная система HIMARS.
Остин заверил, что его ведомство продолжит работать для принятия дополнительного финансирования оборонных и других потребностей Киева в Конгрессе США.