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В Киев приехал глава Минобороны Германии

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Вторник, 21 ноября 2023, 07:50

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник утром прибыл в Украину с необъявленным визитом. 

Об этом сообщило агентство AFP, пишет "Европейская правда", видео прибытия разместил корреспондент издания Bild Юлиан Рёпке.

Он приехал в Киев поездом рано утром. В течение дня у него запланированы переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским.

Дополнено: В Минобороны Германии впоследствии сообщили, что Писториус отправился в Украину, "чтобы лично оценить текущую ситуацию и эффективность поддержки Германии".

В начале своего визита он возложил цветы к мемориалу в Киеве в память о героях Майдана.

В понедельник, 20 ноября, Киев посетил глава Пентагона Ллойд Остин. Он объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов, куда вошли артиллерийские снаряды и дополнительная система HIMARS.

Остин заверил, что его ведомство продолжит работать для принятия дополнительного финансирования оборонных и других потребностей Киева в Конгрессе США.

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