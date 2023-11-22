Байден і Сі пропустять віртуальну зустріч G20 за участю Путіна

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді проводить у середу віртуальну зустріч лідерів країн "Групи 20", однак президент Китаю Сі Цзіньпін і американський лідер Джо Байден не будуть присутні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило у вівторок, що замість Сі у відеосаміті G20 візьме участь прем'єр-міністр Лі Цянь.

Саміт відбудеться наступного дня після того, як Моді пропустив віртуальну зустріч лідерів країн з економіками, що розвиваються, на якій був присутній Сі Цзіньпін, де група обговорювала конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС. За повідомленнями індійських ЗМІ, на цій зустрічі був присутній міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар.

Сьогоднішня зустріч відбувається в той час, коли Моді завершує головування Індії в G20 – групі найбільших економік світу. Індійський лідер використав однорічний термін, який закінчується цього місяця, щоб продемонструвати зростаючий глобальний вплив південноазійської країни напередодні національних виборів, призначених на початок наступного року, на яких Моді претендуватиме на третій термін на посаді прем'єр-міністра.

Секретар закордонних справ Індії Вінай Кватра заявив на брифінгу у вівторок, що "переважна більшість" лідерів G20 візьмуть участь у відеозустрічі в середу. Президент США Джо Байден пропускає саміт в той час, як Кремль підтвердив, що президент Росії Владімір Путін виступить перед зібранням світових лідерів.

Індія сподівається переглянути прогрес, досягнутий за рік її головування, коли вона просувала розвиток економік, що розвиваються, як центральне питання порядку денного. Індія домоглася спільної заяви на саміті лідерів G20 у вересні на тлі розбіжностей щодо вторгнення Росії в Україну. З того часу війна між Ізраїлем і ХАМАС посилила розбіжності між розвиненим світом і країнами Глобального Півдня.

Раніше цього місяця Байден і Сі зустрілися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва – це їхня перша особиста зустріч за рік і перший візит Сі до Штатів за чотири роки.

Байден розповів, що на переговорах з лідером Китаю обговорювали питання війни Росії проти України та ситуацію у секторі Гази.