Байден и Си пропустят виртуальную встречу G20 с участием Путина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди проводит в среду виртуальную встречу лидеров стран "Группы 20", хотя президент Китая Си Цзиньпин и американский лидер Джо Байден не будут присутствовать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Министерство иностранных дел Китая заявило во вторник, что вместо Си в видеосаммите G20 примет участие премьер-министр Ли Цянь.

Саммит состоится на следующий день после того, как Моди пропустил виртуальную встречу лидеров стран с развивающимися экономиками, на которой присутствовал Си Цзиньпин, где группа обсуждала конфликт между Израилем и ХАМАС. По сообщениям индийских СМИ, на этой встрече присутствовал министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар.

Сегодняшняя встреча происходит в то время, когда Моди завершает председательство Индии в G20 – группе крупнейших экономик мира. Индийский лидер использовал однолетний срок, который истекает в этом месяце, чтобы продемонстрировать растущее глобальное влияние южноазиатской страны в преддверии национальных выборов, назначенных на начало следующего года, на которых Моди будет претендовать на третий срок на посту премьер-министра.

Секретарь иностранных дел Индии Винай Кватра заявил на брифинге во вторник, что "подавляющее большинство" лидеров G20 примут участие в видеовстрече в среду. Президент США Джо Байден пропускает саммит, в то время как Кремль подтвердил, что президент России Владимир Путин выступит перед собранием мировых лидеров.

Индия надеется пересмотреть прогресс, достигнутый за год ее председательства, когда она продвигала развитие развивающихся экономик в качестве центрального вопроса повестки дня. Индия добилась совместного заявления на саммите лидеров G20 в сентябре на фоне разногласий по поводу вторжения России в Украину. С тех пор война между Израилем и ХАМАС усилила разногласия между развитым миром и странами Глобального Юга.

Ранее в этом месяце Байден и Си встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества – это их первая личная встреча за год и первый визит Си в Штаты за четыре года.

Байден рассказал, что на переговорах с лидером Китая обсуждали вопросы войны России против Украины и ситуацию в секторе Газы.