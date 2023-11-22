У Європейському Союзі немає "жодних особливих очікувань" від України щодо проведення виборів наступного року.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на сьомому Українському жіночому конгресі "Жіноче лідерство. Час відновлення. Час відбудови" в Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

Стефанішина спрогнозувала, що на наступному жіночому конгресі склад учасниць з-поміж урядовців та парламентарів не зміниться.

"Зустрінемося у такому ж складі. Але якщо і будуть якісь вибори, я сподіваюсь, це буде означати, що є перемога, і ми спершу відсвяткуємо перемогу, а далі будемо рухатися нормальним демократичним процесом.

Я хочу знову наголосити на тому, що ніяких особливих очікувань від України в цьому напрямку немає. Ми вже є частиною того західного європейського світу, до якого ми прагнемо", – сказала Стефанішина.

Під час відвідування України наприкінці літа американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що наступного року в Україні мають відбутися вибори – навіть попри російське вторгнення.

Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться.

На це Зеленський пізніше заявив, що хотів би провести президентські й парламентські вибори в Україні у 2024 році, але для цього потрібні законодавчі зміни, кошти від партнерів та міжнародні спостерігачі навіть на передовій.

6 листопада Зеленський заявив, що за умов воєнного часу тези про можливе проведення виборів у 2024 році є недоцільними.