На автомагістралі у Німеччині розбився літак, двоє людей загинули

У п’ятницю у Німеччині на автостраді А2 на північний схід від Магдебурга розбився невеликий літак, відомо про двох загиблих внаслідок авіатрощі.

Про це повідомляє t-online, передає "Європейська правда".

Після падіння літака на автомобільну дорогу двоє людей загинули, підтвердили на запит t-online в Управлінні з питань пожежної безпеки та цивільного захисту округу Єріховер-Ланд. Загиблими є пілотеса та пасажир.

Фото: Ronny Pfaff

Після падіння на автостраду літак загорівся. На місце прибули пожежні служби. За попередньою інформацією, водії автомобілів, що перебували поблизу, не постраждали. Автостраду закрили для руху в обох напрямках.

Згідно з порталом Flightradar, літак, що зазнав аварії, це Aerostyle Breezer, двомісний надлегкий літак. Він зареєстрований на авіаційний спортивний клуб у Кроппі (земля Шлезвіг-Гольштейн).

Минулого тижня італійський вертоліт зазнав аварії в районі Брчко у Боснії та Герцеговині під час виконання рутинних завдань в рамках операції ЄС Althea, загинули 4 солдатів.

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