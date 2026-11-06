Франція перейме захист логістичного хабу НАТО в Польщі з січня
З початку наступного року місію із захисту повітряного простору над аеропортом у польському Жешуві, який є ключовим хабом НАТО, виконуватиме Франція.
Про це заявив посол Франції у Польщі Етьєн де Понсен, його цитує Reuters, пише "Європейська правда".
Після того як у грудні цього року Нідерланди завершать свою військову присутність біля аеропорту Жешува, ця місія перейде під контроль Франції.
"З 1 січня в рамках НАТО Франція візьме на себе відповідальність за протиповітряну оборону в районі Жешува, і це буде перший випадок, коли французька техніка буде використовуватися з цією метою", – повідомив французький дипломат.
Де Понсен зазначив, що французькі системи протиповітряної оборони працюватимуть спільно з американськими системами Patriot, що дасть можливість перевірити сумісність цих двох систем. Він не уточнив, як довго триватиме місія з протиповітряної оборони під керівництвом Франції.
Наразі захист логістичного центру НАТО біля аеропорту "Жешув-Ясьонка" забезпечують нідерландські системи протиповітряної оборони. У травні стало відомо, що Нідерланди продовжать присутність своїх військових та систем Patriot у Польщі до грудня.
Водночас Польща отримала запевнення від НАТО, що системи ППО Patriot від країн-союзників і наступного року продовжуватимуть захищати небо над аеропортом Жешува.
Наразі Нідерланди розгорнули поблизу аеропорту дві системи Patriot, ракетну систему NASAMS, засоби боротьби з дронами та близько 300 військовослужбовців.
Аеропорт поблизу Жешува має ключове значення для транспортування військової та гуманітарної допомоги, що надходить до України.