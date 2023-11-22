В Европейском Союзе нет "никаких особых ожиданий" от Украины относительно проведения выборов в следующем году.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на седьмом Украинском женском конгрессе "Женское лидерство. Время восстановления. Время восстановления" в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

Стефанишина спрогнозировала, что на следующем женском конгрессе состав участников из числа чиновников и парламентариев не изменится.

"Встретимся в таком же составе. Но если и будут какие-то выборы, я надеюсь, это будет означать, что есть победа, и мы сначала отпразднуем победу, а дальше будем двигаться нормальным демократическим процессом.

Я хочу снова подчеркнуть, что никаких особых ожиданий от Украины в этом направлении нет. Мы уже являемся частью того западного европейского мира, к которому мы стремимся", – сказала Стефанишина.

Во время посещения Украины в конце лета американский сенатор Линдси Грэм заявил, что в следующем году в Украине должны состояться выборы – даже несмотря на российское вторжение.

Следующие президентские и парламентские выборы должны были бы состояться в 2024 году, но во время военного положения выборы не проводятся.

На это Зеленский позже заявил, что хотел бы провести президентские и парламентские выборы в Украине в 2024 году, но для этого нужны законодательные изменения, средства от партнеров и международные наблюдатели даже на передовой.