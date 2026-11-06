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ЗМІ: у блоці Мерца визначились, хто стане наступним президентом Німеччини

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Новини — П'ятниця, 6 листопада 2026, 17:32 — Іванна Костіна

Баварська політикиня з партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Ільзе Айгнер буде висунута як наступниця Франка-Вальтера Штайнмаєра на посаду федерального президента.

Про це стало відомо журналу Spiegel у п’ятницю з джерел у керівному Християнсько-демократичному союзі (ХДС), сестринській партії ХСС, передає "Європейська правда".

Зазначається, що як ХДС/ХСС, так і СДПН висунуть Айгнер як свою кандидатку на найвищу посаду в країні.

 
Ільзе Айгнер

Термін повноважень чинного президента Франка-Вальтера Штайнмаєра закінчується наступного року. Федеральна асамблея, до складу якої входять 1260 депутатів, має зібратися в Берліні 30 січня для обрання наступника.

Останніми днями підтримка Айгнер зросла серед представників різних партій. Голова баварського земельного парламенту має підтримку ХСС та значної частини ХДС. Соціал-демократи та "Зелені" також підтримали Айгнер як кандидатку.

На початку тижня Мерц на конференції голів районних осередків ХДС зобов’язався висунути жінку. Під час заходу в Будинку Конрада Аденауера він також заявив, що висуне кандидата з політичного центру з метою забезпечення широкої більшості в першому турі голосування.

Мерц ще не оприлюднив, кого саме він вважає своїм фаворитом на посаду президента. Судячи з усього, він прагне дотримуватися заздалегідь узгодженої процедури.

У дискусії щодо наступного президента Німеччини колишня канцлерка Ангела Меркель висловила свою думку: вона вважає, що лише жінка може бути гідним кандидатом на заміну чинного президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Ще у вересні провідний представник німецьких консерваторів Манфред Вебер закликав урядову коаліцію канцлера Фрідріха Мерца протягом найближчих чотирьох тижнів домовитися про кандидата на посаду наступного президента країни.

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Німеччина
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