Сейм Польщі відхилив вотум недовіри главі МВС

Сейм Польщі відхилив пропозицію про висловлення недовіри міністру внутрішніх справ та адміністрації Марчину Кервінському.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Звільнити главу МВС та адміністрації прагнула опозиція.

У голосуванні взяли участь 447 осіб: 212 проголосували "за", а 235 – "проти". Ніхто не утримався.

Депутат "Права і справедливості" Павел Хреняк, який представляв ініціаторів вотуму недовіри, обґрунтовуючи пропозицію, наголосив, що головне звинувачення проти міністра "сьогодні є очевидним".

"Під керівництвом міністра Кервінського Міністерство внутрішніх справ та адміністрації, на жаль, стало інструментом політичної боротьби – боротьби з опозицією, вільними ЗМІ, незалежними інституціями, об’єднаннями та опозиційними партіями. З усіма тими, хто, на вашу думку, загрожує вашій владі", – сказав він.

Він наголосив, що "скандальним є те, що це відбувається в умовах реальної загрози з боку путінської Росії". "Ви робите все це під час гібридної війни. Своїми діями міністр Кервінський у такий складний для нашої батьківщини момент підриває довіру громадян до служб", – підкреслив він.

Марчин Кервінський, коментуючи спробу відправити його у відставку, нагадав, що це вже третя така спроба. Він підкреслив, що по-своєму розглядає це як визнання своєї наполегливої праці, метою якої є наведення ладу в міністерстві після попередників.

Коментуючи звинувачення щодо участі поліції в подіях навколо Конституційного трибуналу, він наголосив, що поліція перебуває поблизу суду, щоб захищати дотримання закону, будівлю суду та протестувальників, які зібралися перед нею.

Як відомо, у Польщі вже тиждень триває криза довкола Конституційного трибуналу. Ситуація загострилася 30 жовтня, коли польський уряд направив до суду підрозділи спецпризначення та відсторонив від виконання обов’язків голову суду та його заступника. Цей крок викликав протести та критику з боку деяких експертів у галузі права, зануривши країну в конституційну кризу за рік до загальних виборів.

Згодом у Європейській комісії закликали польську владу забезпечити належне функціонування Конституційного трибуналу відповідно до конституції країни та рішень Суду Європейського Союзу.

Деталі читайте у статті: Польща йде під трибунал. Як конфлікт Туска і Навроцького переріс у конституційну кризу.